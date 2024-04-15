Times: Британия ведёт переговоры об отправке нелегалов в Армению

Власти Великобритании ведут переговоры с Арменией, Кот-д'Ивуаром, Коста-Рикой и Ботсваной о заключении соглашения по высылке беженцев в указанные страны на время их рассмотрения прошений об убежище.

«Великобритания вступила в переговоры о повторении схемы депортации мигрантов в Руанду с Арменией, Кот-д'Ивуаром, Коста-Рикой и Ботсваной», — пишет The Times со ссылкой на слитые в сеть документы британского МИД.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак ранее заявил в интервью изданию The Sun, что страна может выйти из состава Европейского суда по правам человека, если это поможет остановить поток нелегальных мигрантов.

До этого власти Британии запустили рекламу в соцсетях Вьетнама для сдерживания миграции.