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Times: Британия ведёт переговоры об отправке нелегалов в Армению

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Власти Великобритании ведут переговоры с Арменией, Кот-д'Ивуаром, Коста-Рикой и Ботсваной о заключении соглашения по высылке беженцев в указанные страны на время их рассмотрения прошений об убежище.
Times: Британия ведёт переговоры об отправке нелегалов в Армению
  • © РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс

«Великобритания вступила в переговоры о повторении схемы депортации мигрантов в Руанду с Арменией, Кот-д'Ивуаром, Коста-Рикой и Ботсваной», — пишет The Times со ссылкой на слитые в сеть документы британского МИД.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак ранее заявил в интервью изданию The Sun, что страна может выйти из состава Европейского суда по правам человека, если это поможет остановить поток нелегальных мигрантов.

До этого власти Британии запустили рекламу в соцсетях Вьетнама для сдерживания миграции.

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