GT: масштабная атака Ирана дронами-камикадзе может повлиять на ПВО Израиля
Такое мнение выразил военный эксперт из КНР Вэй Дунсюй.
«Говоря об Израиле, даже если его система обороны «Железный купол» сможет перехватить дроны-смертники, если за короткое время будет задействовано большое количество дронов, система ПВО Израиля столкнётся со значительным давлением», — цитирует его Global Times.
Ранее в КСИР Ирана заявили о поражении всех целей, относящихся к армии Израиля.
Также NYT сообщила о 185 выпущенных Ираном беспилотниках по территории Израиля.