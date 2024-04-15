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GT: масштабная атака Ирана дронами-камикадзе может повлиять на ПВО Израиля

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Масштабная атака Ирана дронами-камикадзе в короткий промежуток времени способна оказать серьёзное давление на систему ПВО Израиля «Железный купол».

Такое мнение выразил военный эксперт из КНР Вэй Дунсюй.

«Говоря об Израиле, даже если его система обороны «Железный купол» сможет перехватить дроны-смертники, если за короткое время будет задействовано большое количество дронов, система ПВО Израиля столкнётся со значительным давлением», — цитирует его Global Times.

Ранее в КСИР Ирана заявили о поражении всех целей, относящихся к армии Израиля.

Также NYT сообщила о 185 выпущенных Ираном беспилотниках по территории Израиля.

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