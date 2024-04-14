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В КСИР Ирана заявили о поражении всех целей, относящихся к армии Израиля

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Корпус стражей Исламской революции Ирана заявил о поражении всех целей, относящихся к армии Израиля. Об этом сообщает Press TV.
В КСИР Ирана заявили о поражении всех целей, относящихся к армии Израиля
  • © AP Photo / Iranian Defense Ministry,Vahid Reza Alaei

«Все цели операции «Правдивое обещание» являлись израильскими военными объектами», — цитирует заявление РИА Новости.

Ранее миссия Ирана в ООН заявила, что Иран атаковал Израиль в рамках статьи Устава ООН о праве на самооборону.

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