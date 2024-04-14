В КСИР Ирана заявили о поражении всех целей, относящихся к армии Израиля
Корпус стражей Исламской революции Ирана заявил о поражении всех целей, относящихся к армии Израиля. Об этом сообщает Press TV.
- © AP Photo / Iranian Defense Ministry,Vahid Reza Alaei
«Все цели операции «Правдивое обещание» являлись израильскими военными объектами», — цитирует заявление РИА Новости.
Ранее миссия Ирана в ООН заявила, что Иран атаковал Израиль в рамках статьи Устава ООН о праве на самооборону.
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