В КСИР Ирана заявили о поражении всех целей, относящихся к армии Израиля

Корпус стражей Исламской революции Ирана заявил о поражении всех целей, относящихся к армии Израиля. Об этом сообщает Press TV.

© AP Photo / Iranian Defense Ministry,Vahid Reza Alaei

«Все цели операции «Правдивое обещание» являлись израильскими военными объектами», — цитирует заявление РИА Новости. Ранее миссия Ирана в ООН заявила, что Иран атаковал Израиль в рамках статьи Устава ООН о праве на самооборону.