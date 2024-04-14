Миссия Ирана в ООН объяснила атаку на Израиль правом на самооборону

Миссия Ирана в ООН заявила, что атака иранской стороны является полностью законной в рамках статьи Устава ООН о праве на самооборону.

Об этом постпредство страны написало на своей странице в соцсети X.

«Военные действия Ирана были совершены в соответствии со статьёй 51 Устава ООН, связанной с законной самообороной, и были ответом на агрессию сионистского режима на наши дипломатические объекты в Дамаске», — говорится в заявлении.

Вместе с этим в иранской миссии предупредили, что если Израиль «совершит ещё одну ошибку», то ответ Ирана «будет намного более жёстким».

Ранее миссия Ирана в ООН в связи с атакой иранской стороны на Израиль призвала США «держаться подальше» от конфликта двух стран.

До этого телеканал ABC News сообщал, что целями ударов Ирана по Израилю станут только военные объекты.