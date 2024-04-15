Небензя: России неизвестно о каком-либо готовящемся документе СБ ООН по Ирану

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что ему неизвестно о каких-либо готовящихся к принятию документах по итогам заседания СБ ООН по атаке Ирана на Израиль.

«На данный момент мне неизвестно о таком», — передаёт его слова РИА Новости. Ранее Небензя заявил, что Россия призывает Израиль отказаться от провокационных силовых акций.