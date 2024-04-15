RT в Telegram
Подпишись

Небензя: России неизвестно о каком-либо готовящемся документе СБ ООН по Ирану

Короткая ссылка
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что ему неизвестно о каких-либо готовящихся к принятию документах по итогам заседания СБ ООН по атаке Ирана на Израиль.

«На данный момент мне неизвестно о таком», — передаёт его слова РИА Новости.

Ранее Небензя заявил, что Россия призывает Израиль отказаться от провокационных силовых акций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить