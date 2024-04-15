RT в Telegram
Подпишись

Постпред Сирии: за дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке ответственны Израиль и США

Короткая ссылка
Сирия возлагает ответственность за любую дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке на Израиль и США.

Об этом заявил постпред Сирии при ООН Кусей ад-Дахак.

«Сирия возлагает на израильские оккупационные власти и администрацию США ответственность за израильские нападения и любую дальнейшую эскалацию, которая угрожает миру и безопасности в регионе», — цитирует его ТАСС.

Ранее постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что атака на Израиль была необходима, действия были соразмерными и точными.

Кроме того, он подчеркнул, что Иран атаковал Израиль в рамках неотъемлемого права на самооборону.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить