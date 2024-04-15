Постпред Сирии: за дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке ответственны Израиль и США

Сирия возлагает ответственность за любую дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке на Израиль и США.

Об этом заявил постпред Сирии при ООН Кусей ад-Дахак.

«Сирия возлагает на израильские оккупационные власти и администрацию США ответственность за израильские нападения и любую дальнейшую эскалацию, которая угрожает миру и безопасности в регионе», — цитирует его ТАСС.

Ранее постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что атака на Израиль была необходима, действия были соразмерными и точными.

Кроме того, он подчеркнул, что Иран атаковал Израиль в рамках неотъемлемого права на самооборону.