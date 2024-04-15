Шеф Пентагона Остин выразил готовность Вашингтона защищать Израиль

Глава Пентагона Ллойд Остин заверил министра обороны Израиля Йоава Галанта в готовности Вашингтона защищать Израиль.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на американское военное ведомство.

«Министр подчеркнул, что, хотя США не ищут эскалации, мы продолжаем предпринимать все необходимые действия для защиты Израиля и американского персонала», — говорится в сообщении.

Ранее президент США Джо Байден обсудил с G7 атаку Ирана на Израиль, сообщили в Белом доме.

Также координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США будут делать всё для защиты своих войск и объектов на Ближнем Востоке.