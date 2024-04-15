RT в Telegram
Подпишись

Шеф Пентагона Остин выразил готовность Вашингтона защищать Израиль

Короткая ссылка
Глава Пентагона Ллойд Остин заверил министра обороны Израиля Йоава Галанта в готовности Вашингтона защищать Израиль.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на американское военное ведомство.

«Министр подчеркнул, что, хотя США не ищут эскалации, мы продолжаем предпринимать все необходимые действия для защиты Израиля и американского персонала», — говорится в сообщении.

Ранее президент США Джо Байден обсудил с G7 атаку Ирана на Израиль, сообщили в Белом доме.

Также координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США будут делать всё для защиты своих войск и объектов на Ближнем Востоке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить