Кирби: США будут делать всё для защиты своих войск и объектов на Ближнем Востоке
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В эфире телеканала CBS он отметил, что происходящее в регионе сказывается на США, поскольку в Ираке и Сирии присутствует множество американских военных, а также находятся объекты и корабли.
Кирби, слова которого приводит ТАСС, добавил, что президент США Джо Байден в разговоре с израильским премьером Биньямином Нетаньяху дал понять, что Вашингтон готов к любым шагам для их защиты.
Помимо этого, Кирби сообщил, что во время атаки Ирана на Израиль силам США ничто не угрожало.