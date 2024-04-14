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Кирби: США будут делать всё для защиты своих войск и объектов на Ближнем Востоке

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Власти США будут предпринимать все усилия для защиты своих войск и объектов на Ближнем Востоке. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Кирби: США будут делать всё для защиты своих войск и объектов на Ближнем Востоке
  • Gettyimages.ru

В эфире телеканала CBS он отметил, что происходящее в регионе сказывается на США, поскольку в Ираке и Сирии присутствует множество американских военных, а также находятся объекты и корабли.

Кирби, слова которого приводит ТАСС, добавил, что президент США Джо Байден в разговоре с израильским премьером Биньямином Нетаньяху дал понять, что Вашингтон готов к любым шагам для их защиты.

Помимо этого, Кирби сообщил, что во время атаки Ирана на Израиль силам США ничто не угрожало.

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