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В ЦАХАЛ сообщили о перехвате воздушной цели со стороны Красного моря

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Военно-морские силы Израиля перехватили воздушную цель, прилетевшую в воздушное пространство страны со стороны Красного моря.
В ЦАХАЛ сообщили о перехвате воздушной цели со стороны Красного моря
  • AP

Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

«Некоторое время назад ВВС и ВМС Израиля обнаружили подозрительную воздушную цель, которая пересекла Красное море и попала в воздушное пространство Израиля», — говорится в сообщении.

Ракетный корабль ВМС Израиля успешно перехватил цель при помощи системы ПРО C-Dome.

Ранее стало известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) планирует в ближайшее время призвать две бригады резервистов.

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