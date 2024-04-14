В ЦАХАЛ сообщили о перехвате воздушной цели со стороны Красного моря

Военно-морские силы Израиля перехватили воздушную цель, прилетевшую в воздушное пространство страны со стороны Красного моря.

Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

«Некоторое время назад ВВС и ВМС Израиля обнаружили подозрительную воздушную цель, которая пересекла Красное море и попала в воздушное пространство Израиля», — говорится в сообщении.

Ракетный корабль ВМС Израиля успешно перехватил цель при помощи системы ПРО C-Dome.

Ранее стало известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) планирует в ближайшее время призвать две бригады резервистов.