ВКС России уничтожили базу террористов в Сирии
- Gettyimages.ru
Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Юрий Попов.
«ВКС России уничтожили одно место базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного массива Аль-Амур провинции Хомс», — цитирует его РИА Новости.
Также Попов добавил, что снайперским огнём в провинции Латакия ранен один сирийский военнослужащий.
31 марта Воздушно-космические силы России уничтожили место базирования боевиков в сирийской провинции Хомс.