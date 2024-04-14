Naval News: в Румынии нашли морской дрон с американскими и советскими деталями

Ударный морской дрон с американскими и советскими элементами конструкции обнаружили у берегов Румынии.

Как пишет Naval News, беспилотный аппарат был обнаружен 3 апреля в 20 милях к востоку от Тузлы, а после изучения он был уничтожен 5 апреля.

Основой дрона является жёстко-надувная лодка AM-800 с алюминиевым корпусом, созданная компанией Silver Ships в Алабаме. На деревянной раме дрона была прикреплена боевая часть от советской противокорабельной ракеты (ПКР) П-20 «Термит». К данному типу снаряда есть технологический доступ как у Украины, так и у России.

Кому именно принадлежит морской беспилотник, официально не разглашается, но предполагается, что он всё же принадлежит Украине, особенно учитывая тот факт, что производитель Silver Ships ранее поставлял на Украину неуказанные суда в рамках помощи США.

В декабре 2023 года сообщалось, что Пентагон предоставил Киеву информацию для запуска локального производства некоторых образцов гибридных средств ПВО FrankenSAM. Об этом сообщили в Белом доме. Комплекс, созданный на базе советского ЗРК «Бук», будет использовать натовские ракеты времён холодной войны.