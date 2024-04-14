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Захарова указала на отсутствие осуждения Израилем ударов Украины по России

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Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова, отвечая на призыв посла Израиля в Москве Симоны Гальперин осудить удар Ирана, отметила, что Израиль не осуждал удары киевского режима по российской территории.
Захарова указала на отсутствие осуждения Израилем ударов Украины по России
  • РИА Новости

Соответствующий пост она опубликовала в своём Telegram.

«Симона, напомните мне, когда Израиль осудил хотя бы один удар киевского режима по российским регионам? Не помните? И я», — указала Захарова.

Вместе с этим представитель МИД отметила, что помнит регулярные заявления в поддержку действий Зеленского со стороны израильских официальных лиц.

«Тех самых преступных, террористических действий ублюдков на Банковой, в результате которых из года в год погибают мирные жители и уничтожается гражданская инфраструктура», — подчеркнула она.

Ранее в МИД России выразили озабоченность из-за эскалации ситуации между Ираном и Израилем.

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