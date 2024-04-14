Захарова указала на отсутствие осуждения Израилем ударов Украины по России
- РИА Новости
Соответствующий пост она опубликовала в своём Telegram.
«Симона, напомните мне, когда Израиль осудил хотя бы один удар киевского режима по российским регионам? Не помните? И я», — указала Захарова.
Вместе с этим представитель МИД отметила, что помнит регулярные заявления в поддержку действий Зеленского со стороны израильских официальных лиц.
«Тех самых преступных, террористических действий ублюдков на Банковой, в результате которых из года в год погибают мирные жители и уничтожается гражданская инфраструктура», — подчеркнула она.
Ранее в МИД России выразили озабоченность из-за эскалации ситуации между Ираном и Израилем.