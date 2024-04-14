В МИД России выразили озабоченность из-за эскалации между Ираном и Израилем

В МИД России выразили озабоченность из-за эскалации ситуации между Ираном и Израилем.

Об этом говорится на сайте российского ведомства.

Отмечается, что, по заявлению МИД Ирана, атака на Израиль была предпринята в рамках права на самооборону в соответствии со ст. 51 Устава ООН в ответ на нападения на иранские объекты в регионе, включая удар по зданию дипмиссии Ирана в Дамаске 1 апреля.

«К сожалению, из-за позиции западных членов СБ ООН не смог адекватно прореагировать на удар по иранской консульской миссии. Выражаем крайнюю озабоченность в связи с очередной опасной эскалацией в регионе», — говорится в заявлении.

Российская сторона призывает все вовлечённые стороны к сдержанности.

Ранее глава генштаба Вооружённых сил Ирана Мохаммад Багери заявил, что военная операция под названием «Правдивое обещание» в отношении Израиля выполнена.