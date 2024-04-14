Клинцевич об атаке на Израиль: Иран способен на большее

Лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич выразил мнение, что нападение иранской стороны на Израиль было номинальным и в реальности Иран способен на большее.

Как он отметил в беседе с ОТР, Израиль и США заранее знали о подготовке Ираном нападения и данный удар не могли не нанести, учитывая произошедшее в Дамаске.

Клинцевич выразил уверенность, что в реальности Иран способен на большее и это понимают и американские власти, которые осознали, что Израиль может не выиграть в противостоянии.

«Я думаю, что сегодня дипломаты, включая США, будут как-то эту тему отрабатывать назад, потому что завязывается очень серьёзный конфликт с далекоидущими последствиями. Общественное мнение и вообще менталитет людей, живущих в Иране, очень сильно отличаются от арабской психологии, и они всегда были бойцами, я это точно знаю», — отметил он.

Также он выразил уверенность, что в случае полномасштабного конфликта большинство арабских стран встанут на сторону Ирана, а НАТО и коллективный Запад поддержат Израиль.

Ранее в МИД России выразили озабоченность из-за эскалации ситуации между Ираном и Израилем.