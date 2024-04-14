Медведев: США инвестируют в смерти на Украине, но избегают их на Ближнем Востоке
- РИА Новости
Он отметил, что убийства в Газе ухудшают перспективы действующего президента США Джо Байдена на предстоящих выборах, а война между Израилем и Ираном вносит дополнительную неопределённость.
«А гибель людей у нас (в России и на Украине. — RT) им безразлична. Чем больше, тем лучше. Со всех сторон. Ведь это, как говорят американские должностные лица, «инвестиции». И они продолжают инвестировать», — написал Медведев в личном Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Байден прервал выходной в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.