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Медведев: США инвестируют в смерти на Украине, но избегают их на Ближнем Востоке

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Соединённые Штаты по-разному подходят к конфликтам на Украине и Ближнем Востоке, что обусловлено рисками для Вашингтона в преддверии выборов. Такое мнение высказал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Медведев: США инвестируют в смерти на Украине, но избегают их на Ближнем Востоке
  • РИА Новости

Он отметил, что убийства в Газе ухудшают перспективы действующего президента США Джо Байдена на предстоящих выборах, а война между Израилем и Ираном вносит дополнительную неопределённость.

«А гибель людей у нас (в России и на Украине. — RT) им безразлична. Чем больше, тем лучше. Со всех сторон. Ведь это, как говорят американские должностные лица, «инвестиции». И они продолжают инвестировать», — написал Медведев в личном Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Байден прервал выходной в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

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