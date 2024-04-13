Байден прервал выходной из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пул журналистов Белого дома.
Согласно расписанию Байдена, он должен был провести свои выходные в резиденции в штате Делавэр, однако он вернулся в Вашингтон.
В Белый дом он едет, чтобы «проконсультироваться со своей командой по национальной безопасности о событиях на Ближнем Востоке».
Ранее израильские истребители атаковали цели ливанского шиитского движения «Хезболла» в четырёх районах Южного Ливана.