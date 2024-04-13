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Байден прервал выходной из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке

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Президент США Джо Байден прервал выходной и отправился в Белый дом из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Байден прервал выходной из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке
  • AP
  • © Pablo Martinez Monsivais

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пул журналистов Белого дома.

Согласно расписанию Байдена, он должен был провести свои выходные в резиденции в штате Делавэр, однако он вернулся в Вашингтон.

В Белый дом он едет, чтобы «проконсультироваться со своей командой по национальной безопасности о событиях на Ближнем Востоке».

Ранее израильские истребители атаковали цели ливанского шиитского движения «Хезболла» в четырёх районах Южного Ливана.

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