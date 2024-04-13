LME: санкции в торговле металлами из России могут вызвать хаос на рынке

Новые санкции Великобритании и США в сфере торговли металлами из России могут вызвать неопределённость на рынке. Такие опасения высказала Лондонская биржа металлов (LME).

В распространённом LME заявлении указывается, что действие гарантий на соответствующий металл, произведённый 13 апреля 2024 года или после этой даты, будет немедленно приостановлено.

«LME признаёт, что последствием пересмотренного пакета санкций может стать возникновение некоторой степени неопределённости на рынке, что может затем привести к тому, что участники рынка будут требовать использования соответствующего металла в качестве защитной меры», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Великобритания присоединилась к санкциям США против России в сфере торговли металлами.