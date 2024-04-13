Лавров обсудил с главой МИД Ирана удар Израиля по иранскому консульству

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили удар Израиля по иранскому консульству.

Как уточняется на сайте МИД России, в целом во время беседы основное внимание было уделено ситуации на Ближнем Востоке.

«С российской стороны вновь подчёркнуто решительное осуждение осуществлённого 1 апреля израильского авиаудара по иранскому консульскому представительству в Дамаске», — говорится в заявлении.

Подчёркивается, что Россией было акцентировано, что любые посягательства на дипломатические и консульские объекты, неприкосновенность которых гарантируется соответствующими Венскими конвенциями, категорически неприемлемы, как и политические убийства.

Ранее Лавров провёл переговоры с главой МИД КНР Ван И.