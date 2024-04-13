Лавров обсудил с главой МИД Ирана удар Израиля по иранскому консульству
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Как уточняется на сайте МИД России, в целом во время беседы основное внимание было уделено ситуации на Ближнем Востоке.
«С российской стороны вновь подчёркнуто решительное осуждение осуществлённого 1 апреля израильского авиаудара по иранскому консульскому представительству в Дамаске», — говорится в заявлении.
Подчёркивается, что Россией было акцентировано, что любые посягательства на дипломатические и консульские объекты, неприкосновенность которых гарантируется соответствующими Венскими конвенциями, категорически неприемлемы, как и политические убийства.
Ранее Лавров провёл переговоры с главой МИД КНР Ван И.