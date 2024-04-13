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Слуцкий: угроза ядерного терроризма исходит от киевских марионеток Вашингтона

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Источником угрозы ядерного терроризма на сегодняшний день являются киевские марионетки Вашингтона. С таким заявлением выступил председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий.
Слуцкий: угроза ядерного терроризма исходит от киевских марионеток Вашингтона
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Комментируя заявление представителя Японии в ООН о «ядерной угрозе», якобы исходящей от России, глава думского комитета отметил, что это — классический пример западных технологий по манипуляции коллективным сознанием.

«Угроза ядерного терроризма сегодня напрямую исходит от киевских марионеток Вашингтона, обстреливающих Запорожскую АЭС. Но Запад при этом молчит о вине и ответственности режима (Владимира. — RT) Зеленского», — написал Слуцкий в личном Telegram-канале.

Аналогичную точку зрения ранее высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат назвала заявление постпреда Японии при ООН Мицуко Сино дезинформацией.

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