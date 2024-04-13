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Захарова: слова дипломата Японии в ООН о «ядерной угрозе» России — дезинформация

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Заявление заместителя постоянного представителя Японии при ООН Мицуко Сино о «ядерной угрозе», которая якобы исходит от России, а также замалчивание ответственности США за бомбардировки Хиросимы и Нагасаки — пример дезинформации.
Захарова: слова дипломата Японии в ООН о «ядерной угрозе» России — дезинформация
  • РИА Новости

Так на слова японского дипломата отреагировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Замалчивание преступной ядерной атаки США на Хиросиму и Нагасаки и ложное увязывание этой темы с Россией — это классический пример «фейк ньюс» и дезинформации», — приводит её слова газета «Известия».

Дипломат добавила, что правительство Японии «оболванивает» население страны и демонстрирует неуважение к памяти жертв американских атак.

Ранее на заявление о «ядерных угрозах» России отреагировал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, назвав его «стыдом и позором».

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