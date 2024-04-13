Захарова: слова дипломата Японии в ООН о «ядерной угрозе» России — дезинформация
- РИА Новости
Так на слова японского дипломата отреагировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
«Замалчивание преступной ядерной атаки США на Хиросиму и Нагасаки и ложное увязывание этой темы с Россией — это классический пример «фейк ньюс» и дезинформации», — приводит её слова газета «Известия».
Дипломат добавила, что правительство Японии «оболванивает» население страны и демонстрирует неуважение к памяти жертв американских атак.
Ранее на заявление о «ядерных угрозах» России отреагировал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, назвав его «стыдом и позором».