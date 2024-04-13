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Иран подтвердил захват судна в Ормузском проливе

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Военно-морские силы иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) осуществили захват судна в Ормузском проливе.
Иран подтвердил захват судна в Ормузском проливе
  • AFP
  • © ATTA KENARE

Информацию об этом предоставило иранское государственное агентство IRNA. По его данным, захваченное иностранное судно связано с Израилем.

«Информированный источник в ВМС КСИР подтвердил захват судна, связанного с сионистским режимом, в Персидском заливе недалеко от Ормузского пролива», — говорится в сообщении.

Ранее Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил о захвате судна у побережья Фуджейры в ОАЭ.

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