Иран подтвердил захват судна в Ормузском проливе

Военно-морские силы иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) осуществили захват судна в Ормузском проливе.

Информацию об этом предоставило иранское государственное агентство IRNA. По его данным, захваченное иностранное судно связано с Израилем.

«Информированный источник в ВМС КСИР подтвердил захват судна, связанного с сионистским режимом, в Персидском заливе недалеко от Ормузского пролива», — говорится в сообщении.

Ранее Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил о захвате судна у побережья Фуджейры в ОАЭ.