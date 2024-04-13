В результате аварии на фуникулёре в Анталье погиб человек, застряли более 180
Об этом пишет РИА Новости.
«К сожалению, наш гражданин погиб в результате крушения кабинки фуникулёра», — сказал мэр.
Уточняется, что кабинка фуникулёра рухнула с высоты, остальные — зависли на высоте с людьми.
Генеральное консульство России в Анталье не получало информации о россиянах среди пострадавших.
На данный момент спасатели эвакуировали 49 человек из 184.
19 января на горнолыжном курорте «Степаново» в Московской области сломался фуникулёр. В результате некоторые непристёгнутые люди упали в снег.