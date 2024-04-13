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В результате аварии на фуникулёре в Анталье погиб человек, застряли более 180

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Из-за аварии на фуникулёре в турецкой Анталье один человек погиб, ещё 184 застряли, сообщил мэр города Мухиттин Бёджек.

Об этом пишет РИА Новости.

«К сожалению, наш гражданин погиб в результате крушения кабинки фуникулёра», — сказал мэр.

Уточняется, что кабинка фуникулёра рухнула с высоты, остальные — зависли на высоте с людьми.

Генеральное консульство России в Анталье не получало информации о россиянах среди пострадавших.

На данный момент спасатели эвакуировали 49 человек из 184.

19 января на горнолыжном курорте «Степаново» в Московской области сломался фуникулёр. В результате некоторые непристёгнутые люди упали в снег.

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