RT в Telegram
Подпишись

МИД Киргизии выразил России озабоченность из-за обыска в квартире дипломата

Короткая ссылка
МИД Киргизии выразил озабоченность в связи с действиями полиции России по отношению к членам семьи дипломата республики в Москве.
МИД Киргизии выразил России озабоченность из-за обыска в квартире дипломата
  • РИА Новости

Об этом ведомство сообщает на своём сайте.

Как сказано в заявлении, 12 апреля в консульском департаменте МИД Киргизии прошла встреча с советником-консулом посольства России Андреем Бурьевым.

Сообщается, что во время встречи была выражена озабоченность Киргизии действиями сотрудников органов внутренних дел России в отношении членов семьи советника посольства страны в Москве, «грубо нарушившими» положения Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года.

4 апреля киргизский премьер-министр Акылбек Жапаров заявил, что банки Киргизии и России работают между собой.

Позже он сообщил, что кабмин Киргизии не причастен к прекращению обслуживания карты МИР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить