В Киргизии заявили о продолжении работы банков страны с российскими
- РИА Новости
Соответствующее заявление он сделал на заседании парламента.
«Банки между собой работают. Сейчас порядка 70—80% Сбербанк занимается переводами наших мигрантов. Наши банки, которые имеют корреспондентские счета напрямую с банками России, сегодня работают, никаких проблем нет», — цитирует его РИА Новости
Он отметил, что нынешние трудности связаны с тем, что в межбанковском процессинговом центре (МПЦ) Киргизии обслуживается «Элкарт».
«Более 4 млн карточек киргизстанцев запущено с помощью МПЦ. Чтобы эти карты не ставить под угрозу, мы сейчас предприняли такие шаги», — заявил глава кабмина.
Ранее сообщалось, что все банки Киргизии во избежание вторичных санкций прекратили обслуживать карты российской платёжной системы МИР.