В Киргизии заявили о продолжении работы банков страны с российскими

Киргизский премьер-министр Акылбек Жапаров заявил, что банки Киргизии и России работают между собой.

Соответствующее заявление он сделал на заседании парламента.

«Банки между собой работают. Сейчас порядка 70—80% Сбербанк занимается переводами наших мигрантов. Наши банки, которые имеют корреспондентские счета напрямую с банками России, сегодня работают, никаких проблем нет», — цитирует его РИА Новости

Он отметил, что нынешние трудности связаны с тем, что в межбанковском процессинговом центре (МПЦ) Киргизии обслуживается «Элкарт».

«Более 4 млн карточек киргизстанцев запущено с помощью МПЦ. Чтобы эти карты не ставить под угрозу, мы сейчас предприняли такие шаги», — заявил глава кабмина.

Ранее сообщалось, что все банки Киргизии во избежание вторичных санкций прекратили обслуживать карты российской платёжной системы МИР.