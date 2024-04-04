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В Киргизии заявили о продолжении работы банков страны с российскими

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Киргизский премьер-министр Акылбек Жапаров заявил, что банки Киргизии и России работают между собой.
В Киргизии заявили о продолжении работы банков страны с российскими
  • РИА Новости

Соответствующее заявление он сделал на заседании парламента.

«Банки между собой работают. Сейчас порядка 70—80% Сбербанк занимается переводами наших мигрантов. Наши банки, которые имеют корреспондентские счета напрямую с банками России, сегодня работают, никаких проблем нет», — цитирует его РИА Новости

Он отметил, что нынешние трудности связаны с тем, что в межбанковском процессинговом центре (МПЦ) Киргизии обслуживается «Элкарт».

«Более 4 млн карточек киргизстанцев запущено с помощью МПЦ. Чтобы эти карты не ставить под угрозу, мы сейчас предприняли такие шаги», — заявил глава кабмина.

Ранее сообщалось, что все банки Киргизии во избежание вторичных санкций прекратили обслуживать карты российской платёжной системы МИР.

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