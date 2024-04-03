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Все банки Киргизии прекратили обслуживание карт МИР

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Все банки Киргизии во избежание вторичных санкций прекратили обслуживать карты российской платёжной системы МИР, сообщили в межбанковском процессинговом центре.
Все банки Киргизии прекратили обслуживание карт МИР
  • РИА Новости

«В связи с взаимным прекращением обслуживания карт в платёжных системах друг друга... пользователям с 3 апреля 2024 года с 12:00 (по бишкекскому времени) станут недоступны... (некоторые виды. — RT) операций», — говорится в сообщении.

В их числе — безналичная оплата в POS-терминалах, снятие наличных в банкоматах, переводы на карты и электронная коммерция.

Ранее крупнейший в Казахстане Halyk Bank прекратил обслуживание карт российской платёжной системы МИР.

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