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Заседание Военного комитета ОДКБ прошло под председательством Герасимова

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Состоялось заседание Военного комитета ОДКБ под председательством начальника Генштаба ВС России, первого заместителя главы Минобороны Валерия Герасимова.
Заседание Военного комитета ОДКБ прошло под председательством Герасимова
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Министерство обороны России.

Отмечается, что во встрече приняли участие делегации генштабов ВС Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и представители Объединённого штаба и Секретариата ОДКБ. 

В ведомстве рассказали, что стороны проанализировали военно-политическую обстановку в зоне ответственности организации.

По словам Герасимова, участники заседания договорились продолжить работу по нейтрализации угроз и совершенствованию военного потенциала ОДКБ.

С 9 по 11 апреля в Объединённом штабе Организации Договора о коллективной безопасности состоялись первые штабные переговоры по организации и проведению совместных учений с войсками (Коллективными силами) ОДКБ, спланированных к проведению в 2024 году.

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