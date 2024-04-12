Заседание Военного комитета ОДКБ прошло под председательством Герасимова

Состоялось заседание Военного комитета ОДКБ под председательством начальника Генштаба ВС России, первого заместителя главы Минобороны Валерия Герасимова.

Об этом сообщает Министерство обороны России.

Отмечается, что во встрече приняли участие делегации генштабов ВС Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и представители Объединённого штаба и Секретариата ОДКБ.

В ведомстве рассказали, что стороны проанализировали военно-политическую обстановку в зоне ответственности организации.

По словам Герасимова, участники заседания договорились продолжить работу по нейтрализации угроз и совершенствованию военного потенциала ОДКБ.

С 9 по 11 апреля в Объединённом штабе Организации Договора о коллективной безопасности состоялись первые штабные переговоры по организации и проведению совместных учений с войсками (Коллективными силами) ОДКБ, спланированных к проведению в 2024 году.