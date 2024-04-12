Заседание Военного комитета ОДКБ прошло под председательством Герасимова
- globallookpress.com
Об этом сообщает Министерство обороны России.
Отмечается, что во встрече приняли участие делегации генштабов ВС Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и представители Объединённого штаба и Секретариата ОДКБ.
В ведомстве рассказали, что стороны проанализировали военно-политическую обстановку в зоне ответственности организации.
По словам Герасимова, участники заседания договорились продолжить работу по нейтрализации угроз и совершенствованию военного потенциала ОДКБ.
С 9 по 11 апреля в Объединённом штабе Организации Договора о коллективной безопасности состоялись первые штабные переговоры по организации и проведению совместных учений с войсками (Коллективными силами) ОДКБ, спланированных к проведению в 2024 году.