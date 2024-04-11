В Объединённом штабе ОДКБ прошли штабные переговоры о совместных учениях
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В переговорах, проведённых под общим руководством первого заместителя начальника Объединённого штаба ОДКБ генерал-лейтенанта Хасана Калоева, приняли участие представители министерств Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, а также Секретариата и Объединённого штаба ОДКБ.
Участниками мероприятия были рассмотрены и обсуждены основы замыслов проведения совместных учений, составы привлекаемых органов управления и войск, вопросы организации руководства и всестороннего обеспечения.
В 2024 году в числе основных мероприятий совместной оперативной и боевой подготовки спланированы учения: «Взаимодействие-2024», «Поиск-2024», «Эшелон-2024» в Киргизии, «Нерушимое братство — 2024» в Казахстане, «Рубеж-2024» в Таджикистане.
Ранее генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявил, что организация уделяет особое внимание миротворческому треку.