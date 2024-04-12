Небензя: Россия ждёт от США объяснений о деньгах через Burisma для терактов
- AP
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Он отметил, что Хантер Байден является членом наблюдательного совета компании, функционирующей на Украине.
«Рассчитываем, что американские коллеги дадут нам все необходимые разъяснения на этот счёт», — цитирует дипломата РИА Новости.
Ранее Следственный комитет установил, что деньги, поступавшие через Burisma Holdings, которая работает на Украине, на протяжении последних лет использовались для финансирования терактов в России и за её пределами.
Сейчас следствие во взаимодействии с другими спецслужбами и финансовой разведкой проверяет источники поступления и дальнейшее движение денег в размере нескольких миллионов долларов США.