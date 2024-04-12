Россия ожидает от США объяснений по поводу денег, которые шли через компанию Burisma для осуществления терактов в стране, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.

Он отметил, что Хантер Байден является членом наблюдательного совета компании, функционирующей на Украине.

«Рассчитываем, что американские коллеги дадут нам все необходимые разъяснения на этот счёт», — цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее Следственный комитет установил, что деньги, поступавшие через Burisma Holdings, которая работает на Украине, на протяжении последних лет использовались для финансирования терактов в России и за её пределами.

Сейчас следствие во взаимодействии с другими спецслужбами и финансовой разведкой проверяет источники поступления и дальнейшее движение денег в размере нескольких миллионов долларов США.