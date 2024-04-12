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Рютте: Нидерланды выделят €1 млрд на военную поддержку Украины в 2024 году

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Нидерланды выделят дополнительно €1 млрд для оказания военной помощи Киеву, заявил исполняющий обязанности премьер-министра страны Марк Рютте.
Рютте: Нидерланды выделят €1 млрд на военную поддержку Украины в 2024 году
  • AP
  • © Vincent Thian

Об этом он написал в социальной сети X.

По словам Рютте, он сказал в разговоре с Владимиром Зеленским, что Нидерланды выделят в 2024 году ещё €1 млрд на военную поддержку Украины.

Он уточнил, что это в дополнение к уже запланированным €2 млрд.

«На следующий год мы выделим €3 млрд на военную поддержку Киева, добавил Рютте.

Ранее евродепутаты устроили демарш на пленарной сессии в Брюсселе, отказавшись утверждать бюджетные расходы Совета ЕС за 2022 год под предлогом недостаточных усилий по обеспечению Украины системами противоракетной обороны.

Как писало агентство Bloomberg, у Вашингтона отсутствует план Б в вопросе поддержки Украины, кроме транша на $60 млрд, заблокированного конгрессом.

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