Евродепутаты устроили демарш против Совета ЕС, требуя поставок оружия Украине

Евродепутаты устроили демарш на пленарной сессии в Брюсселе, отказавшись утверждать бюджетные расходы Совета ЕС за 2022 год под предлогом недостаточных усилий по обеспечению Украины системами противоракетной обороны.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Европарламент.

Отмечается, что депутаты Европарламента проголосовали за то, чтобы перенести голосование по утверждению расходов Совета ЕС на следующую пленарную сессию.

По данным агентства, сделано это было до того момента, когда государства-члены примут решение по поставкам систем противоракетной обороны, которые запрашивает Украина.

За данное решение проголосовали 515 депутатов. При этом 62 голоса оказались против, ещё 20 воздержались.

Ранее в Пентагоне заявили, что у войск США в Европе начнутся проблемы, если средства для Киева не согласуют.

Также президент США Джо Байден отметил, что решение конгресса США в вопросе продолжения выделения финансирования для Киева определит исход конфликта на Украине.