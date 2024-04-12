Президент Финляндии Александр Стубб сменил посла в России

Лидер Финляндии Александр Стубб назначил нового посла в России.

Об этом сообщает официальный сайт финского МИД.

С 1 сентября 2024 года посольство в Москве возглавит Марья Лийвала. Ранее она работала в департаменте МИД, отвечающем за взаимодействие с Россией, другими государствами Восточной Европы и странами Центральной Азии.

С 2020 года до настоящего времени пост посла Финляндии в России занимал Антти Хелантеря.

Стубб назначил ещё семь новых послов республики в других странах.

Ранее Стубб заявил, что Западу нужно отказаться от воинственной риторики в адрес России.