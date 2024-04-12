RT в Telegram
Подпишись

Посла Франции вызвали в МИД России

Короткая ссылка
Посол Франции Пьер Леви 12 апреля был вызван в российский МИД из-за высказываний главы МИД республики Стефана Сежурне в отношении России.
Посла Франции вызвали в МИД России
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Об этом сообщили в дипведомстве.

«В связи с недавними высказываниями министра Европы и иностранных дел Франции С. Сежурне об отсутствии интереса с французской стороны разговаривать с российскими официальными лицами, поскольку публикуемые ими заявления якобы содержат ложные сведения, послу Франции было указано на неприемлемость подобного рода заявлений, не имеющих ничего общего с действительностью», — говорится в сообщении.

Утром 12 апреля посла Словении в Москве Дарью Бавдаж-Курет вызвали в Министерство иностранных дел России в связи с высылкой сотрудника российского диппредставительства Любляной.

Россия в качестве ответной меры объявила персоной нон грата сотрудника посольства Словении в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить