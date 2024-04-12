Посла Франции вызвали в МИД России
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Об этом сообщили в дипведомстве.
«В связи с недавними высказываниями министра Европы и иностранных дел Франции С. Сежурне об отсутствии интереса с французской стороны разговаривать с российскими официальными лицами, поскольку публикуемые ими заявления якобы содержат ложные сведения, послу Франции было указано на неприемлемость подобного рода заявлений, не имеющих ничего общего с действительностью», — говорится в сообщении.
Утром 12 апреля посла Словении в Москве Дарью Бавдаж-Курет вызвали в Министерство иностранных дел России в связи с высылкой сотрудника российского диппредставительства Любляной.
Россия в качестве ответной меры объявила персоной нон грата сотрудника посольства Словении в Москве.