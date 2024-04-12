Посла Франции вызвали в МИД России

Посол Франции Пьер Леви 12 апреля был вызван в российский МИД из-за высказываний главы МИД республики Стефана Сежурне в отношении России.

Об этом сообщили в дипведомстве.

«В связи с недавними высказываниями министра Европы и иностранных дел Франции С. Сежурне об отсутствии интереса с французской стороны разговаривать с российскими официальными лицами, поскольку публикуемые ими заявления якобы содержат ложные сведения, послу Франции было указано на неприемлемость подобного рода заявлений, не имеющих ничего общего с действительностью», — говорится в сообщении.

Утром 12 апреля посла Словении в Москве Дарью Бавдаж-Курет вызвали в Министерство иностранных дел России в связи с высылкой сотрудника российского диппредставительства Любляной.

Россия в качестве ответной меры объявила персоной нон грата сотрудника посольства Словении в Москве.