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Лукашенко: Минск ответит на попытки ударов ВСУ так, что мало не покажется

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Минск жёстко ответит на попытки ударов со стороны Украины по объектам инфраструктуры в Белоруссии. С таким заявлением выступил президент республики Александр Лукашенко.
Лукашенко: Минск ответит на попытки ударов ВСУ так, что мало не покажется
  • РИА Новости
  • © Vyacheslav PROKOFYEV

В ходе общения с журналистами белорусский лидер подчеркнул, что если Киев предпримет подобные попытки — Украине «прилетит в десятикратном размере».

«И тогда ответим так, что мало не покажется», — сказал он на кадрах видеозаписи, которой поделился в своём Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Помимо этого, Лукашенко высказался о призывах втянуть Белоруссию в конфликт на Украине. По его словам, они играют на руку НАТО.

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