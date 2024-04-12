Лукашенко: Минск ответит на попытки ударов ВСУ так, что мало не покажется

Минск жёстко ответит на попытки ударов со стороны Украины по объектам инфраструктуры в Белоруссии. С таким заявлением выступил президент республики Александр Лукашенко.

В ходе общения с журналистами белорусский лидер подчеркнул, что если Киев предпримет подобные попытки — Украине «прилетит в десятикратном размере».

«И тогда ответим так, что мало не покажется», — сказал он на кадрах видеозаписи, которой поделился в своём Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Помимо этого, Лукашенко высказался о призывах втянуть Белоруссию в конфликт на Украине. По его словам, они играют на руку НАТО.