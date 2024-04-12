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Facebook удалил пост с интервью RT с послом России на Кубе Виктором Коронелли

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Соцсеть Facebook* удалила пост посольства России на Кубе с интервью с послом Виктором Коронелли каналу RT. В дипломатической миссии расценили это как акт цензуры.
Facebook удалил пост с интервью RT с послом России на Кубе Виктором Коронелли
  • Gettyimages.ru
  • © PeopleImages

Речь идёт об интервью, которое Коронелли дал в феврале — накануне Дня российского дипломата.

В запрещённой в России соцсети заявили, что дипмиссия якобы использовала «обманные способы продвижения контента», нарушив «спам-политику» платформы.

Как подчеркнули в посольстве, к сомнительным методам продвижения постов там никогда не прибегали.

«Без сомнения, это акт цензуры, часть гибридной войны, которую ведёт против нашей страны коллективный Запад, в том числе в социальных сетях, контролируемых Вашингтоном и его союзниками», — отметили в посольстве.

В дипмиссии потребовали от руководства Facebook немедленно восстановить удалённую публикацию.

* Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской и запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

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