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Bloomberg: Apple добавит функции искусственного интеллекта в линейку Mac

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Apple намерена усовершенствовать всю линейку Mac процессорами M4 с функциями искусственного интеллекта до конца 2024 года.
Bloomberg: Apple добавит функции искусственного интеллекта в линейку Mac
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией в компании.

Таким образом Apple намерена повысить продажы своих компьютеров.

Процессор M4 будет представлен в трёх вариантах — Donan, Brava и Hidra. Первый задействуют в MacBook Pro начального уровня, MacBook Air и Mac mini, второй — в MacBook Pro высокого класса. Третий вариант установят в Mac Pro.

Apple планирует официально презентовать новые разработки, связанные с ИИ, на июньской конференции.

В публикации отмечается, что продажи Mac снизились на 27% за прошлый финансовый год. При этом выручка в праздничный период от серии компьютеров осталась на прежнем уровне.

Ранее аналитики провели опрос среди IT-специалистов и выяснили, что 65% из них для улучшения собственных разработок прибегают к помощи искусственного интеллекта (ИИ).

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