Две трети российских IT-специалистов используют в своей работе ИИ

Аналитики провели опрос среди IT-специалистов и выяснили, что 65% для улучшения собственных разработок прибегают к помощи искусственного интеллекта (ИИ).

Из них 39% делают это нечасто, 20% — периодически, а 6% — регулярно, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные онлайн-школы программирования «Хекслет».

Лишь 25% опрошенных специалистов не смогла извлечь выгоду из использования ИИ.

При этом 39% получили похвалу от коллег за решение от ИИ, 19% — балл в копилку будущего повышения, 17% — небольшую премию.

Негативную оценку от коллег за запросы к ИИ получили 11% респондентов.

Ранее НСН сообщала, что «Московская техническая школа» (МТШ) подготовила более 200 специалистов промышленной сферы, которые смогли получить необходимые знания и навыки в области освоения искусственного интеллекта.