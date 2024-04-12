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FT: США предложили выпустить долговые обязательства для финансирования Киева

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Власти США обсуждают возможность выпуска долгосрочных долговых обязательств для финансирования киевского режима под будущие доходы от инвестирования замороженных на Западе российских активов.
FT: США предложили выпустить долговые обязательства для финансирования Киева
  • © Office of the President of Ukraine

По словам заместителя советника по национальной безопасности США Далипа Сингха, курирующего международные экономические вопросы, настало время «изучить все возможные пути, чтобы максимизировать выгоду от «обездвиженных резервов» для Украины.

«Мы не можем ждать вечно», — приводит его слова газета Financial Times.

Ранее обозреватель газеты The New York Times Кристофер Колдуэлл заявил, что похищение суверенных российских активов серьёзно навредит США.

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