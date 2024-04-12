Пискарёв: к инаугурации президента ожидается новый виток вмешательства Запада

Новый виток вмешательства Запада ожидается по мере приближения инаугурации президента. Об этом сообщил председатель комиссии Государственной думы по расследованию вмешательств иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв.

Он отметил, что после выборов в России прошёл почти месяц, однако их тема прочно закрепилась в политической повестке США и их союзников.

«Ожидаем очередной виток попыток вмешательства в дела нашей страны и провокаций с участием всей пропагандистской машины Запада, включая подконтрольных спецслужбам релокантов-предателей, с приближением дня инаугурации президента России», — приводятся слова парламентария в Telegram-канале комиссии.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов потребовал от США прекратить попытки вмешательства во внутренние дела.