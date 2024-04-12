Пискарёв: к инаугурации президента ожидается новый виток вмешательства Запада
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Он отметил, что после выборов в России прошёл почти месяц, однако их тема прочно закрепилась в политической повестке США и их союзников.
«Ожидаем очередной виток попыток вмешательства в дела нашей страны и провокаций с участием всей пропагандистской машины Запада, включая подконтрольных спецслужбам релокантов-предателей, с приближением дня инаугурации президента России», — приводятся слова парламентария в Telegram-канале комиссии.
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов потребовал от США прекратить попытки вмешательства во внутренние дела.