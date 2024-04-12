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Пискарёв: к инаугурации президента ожидается новый виток вмешательства Запада

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Новый виток вмешательства Запада ожидается по мере приближения инаугурации президента. Об этом сообщил председатель комиссии Государственной думы по расследованию вмешательств иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв.
Пискарёв: к инаугурации президента ожидается новый виток вмешательства Запада
  • © РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ

Он отметил, что после выборов в России прошёл почти месяц, однако их тема прочно закрепилась в политической повестке США и их союзников.

«Ожидаем очередной виток попыток вмешательства в дела нашей страны и провокаций с участием всей пропагандистской машины Запада, включая подконтрольных спецслужбам релокантов-предателей, с приближением дня инаугурации президента России», — приводятся слова парламентария в Telegram-канале комиссии.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов потребовал от США прекратить попытки вмешательства во внутренние дела.

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