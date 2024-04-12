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Захарова: США не спутают следствие в деле о теракте в «Крокусе» словами об ИГ

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Вашингтону не удастся пустить следствие по ложному следу в расследовании теракта в «Крокус Сити Холле» заявлениями о причастности к трагедии запрещённой в России террористической организации ИГ*.

Об этом в интервью сайту «Аргументы и факты» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По её словам, в расследовании данного преступления США участия не принимают.

При этом дипломат подчеркнула, что Вашингтон буквально выгораживает киевский режим, прежде всего, с целью «отвести подозрение от самих себя».

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведевзаявил, что организаторы теракта в «Крокусе» — это официальные лица нацистской Украины.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 29.12.2014.

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