Захарова: США не спутают следствие в деле о теракте в «Крокусе» словами об ИГ
Об этом в интервью сайту «Аргументы и факты» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По её словам, в расследовании данного преступления США участия не принимают.
При этом дипломат подчеркнула, что Вашингтон буквально выгораживает киевский режим, прежде всего, с целью «отвести подозрение от самих себя».
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведевзаявил, что организаторы теракта в «Крокусе» — это официальные лица нацистской Украины.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 29.12.2014.