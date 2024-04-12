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МИД: Финляндия в полной мере испытает контрмеры, если создаст для России ядерную угрозу

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Финляндия в полной мере столкнётся с военно-политическими контрмерами России, если создаст для неё ядерную угрозу.

Об этом в интервью ТАСС заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

«Безотносительно того, ведают ли власти Финляндии, что они творят, им предстоит в полной мере столкнуться с российскими военно-техническими контрмерами», — подчеркнул дипломат.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил о полном отсутствии политдиалога с Россией.

Также Стубб призвал продолжать бои на Украине.

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