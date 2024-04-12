МИД: Финляндия в полной мере испытает контрмеры, если создаст для России ядерную угрозу
Об этом в интервью ТАСС заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
«Безотносительно того, ведают ли власти Финляндии, что они творят, им предстоит в полной мере столкнуться с российскими военно-техническими контрмерами», — подчеркнул дипломат.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил о полном отсутствии политдиалога с Россией.
Также Стубб призвал продолжать бои на Украине.