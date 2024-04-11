Путин: на Украине сами должны решить, с какими странами взаимодействовать

Российский президент Владимир Путин в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что в Киеве сами должны решить, с какими государствами взаимодействовать.

«Пускай они решают сами», — отметил он после слов президента Белоруссии, который заявил, что Украина в скором времени «одумается и поймёт, где ей счастье».

Ранее Лукашенко во время переговоров с Путиным отметил, что украинская сторона провоцирует Москву на удары по объектам энергетики на Украине.

Он выразил мнение, что Украина услышала позицию России об ответе на удары по российским объектам энергетики и после этого «будет какой-то отскок в этом плане».