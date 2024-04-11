RT в Telegram
Подпишись

МИД России: Богданов и посол Ливана обсудили удары Израиля

Короткая ссылка
Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов и посол Ливана в Москве Шауки Бу Нассар обсудили удары Израиля по ливийской и сирийской территории.
МИД России: Богданов и посол Ливана обсудили удары Израиля
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

«В ходе беседы состоялось углублённое обсуждение сохраняющейся взрывоопасной ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на последние события в зоне палестино-израильского конфликта», — отмечается в заявлении.

Стороны также обсудили эскалацию израильских ударов по ливанской и сирийской территориям, «чреватую географическим распространением вооружённой конфронтации с непредсказуемыми последствиями».

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона подготовила в Совбезе ООН проект заявления для прессы с осуждением удара израильских военных по иранскому консульству в Сирии, но ряд стран Запада не дали его принять.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить