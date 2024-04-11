МИД России: Богданов и посол Ливана обсудили удары Израиля

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов и посол Ливана в Москве Шауки Бу Нассар обсудили удары Израиля по ливийской и сирийской территории.

Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

«В ходе беседы состоялось углублённое обсуждение сохраняющейся взрывоопасной ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на последние события в зоне палестино-израильского конфликта», — отмечается в заявлении.

Стороны также обсудили эскалацию израильских ударов по ливанской и сирийской территориям, «чреватую географическим распространением вооружённой конфронтации с непредсказуемыми последствиями».

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона подготовила в Совбезе ООН проект заявления для прессы с осуждением удара израильских военных по иранскому консульству в Сирии, но ряд стран Запада не дали его принять.