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Небензя: Запад отклонил в СБ ООН осуждение удара Израиля по Сирии

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона подготовила в Совбезе ООН проект заявления для прессы с осуждением удара израильских военных по иранскому консульству в Сирии, но ряд стран Запада не дали его принять.
Небензя: Запад отклонил в СБ ООН осуждение удара Израиля по Сирии
  • РИА Новости

«Был проект заявления для прессы, работа над которым была прекращена на определённом этапе по настоянию наших англосаксонских партнёров», — цитирует его ТАСС.

Таким образом он ответил на соответствующий вопрос журналиста, указав, что проект документа готовила Россия.

Ранее стало известно, что ВВС Израиля нанесли удар по территории посольства и резиденции посла Ирана в сирийской столице.

Позднее МИД Ирана заявил о готовности ответить на атаку Израиля по иранскому консульству.

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