Небензя: Запад отклонил в СБ ООН осуждение удара Израиля по Сирии
- РИА Новости
«Был проект заявления для прессы, работа над которым была прекращена на определённом этапе по настоянию наших англосаксонских партнёров», — цитирует его ТАСС.
Таким образом он ответил на соответствующий вопрос журналиста, указав, что проект документа готовила Россия.
Ранее стало известно, что ВВС Израиля нанесли удар по территории посольства и резиденции посла Ирана в сирийской столице.
Позднее МИД Ирана заявил о готовности ответить на атаку Израиля по иранскому консульству.