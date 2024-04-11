Во Вьетнаме предпринимательницу приговорили к казни за мошенничество на $27 млрд

Председателя правления компании Van Thinh Phat Чыонг Ми Лан приговорили к смертной казни за действия, которые нанесли ущерб в размере 677 трлн донгов (свыше $27 млрд) принадлежащему ей местному банку SCB.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Народный суд мегаполиса Вьетнама Хошимина.

В материале говорится, что Чыонг Ми Лан стала вдохновителем долгосрочной мошеннической схемы и, воспользовавшись согласованным с государством планом по реструктуризации банка SCB, совершила преступления, которые привели к «необратимым последствиям».

Так, предпринимательница присвоила порядка $12,5 млрд путём вывода капитала из SCB, в котором ей принадлежало более 90% акций. При этом общий ущерб, который был причинён организованной ей аферой, превысил $27 млрд, что эквивалентно 6% ВВП страны в прошлом году.

Перед судом также предстали ещё 85 человек, которым предъявили обвинения.

Чыонг Ми Лан приговорили к смертной казни.

В январе суд в Японии приговорил к казни мужчину, который в 2019 году устроил поджог анимационной студии Kyoto Animation Co., в результате чего погибли 36 человек.