RT в Telegram
Подпишись

Во Вьетнаме предпринимательницу приговорили к казни за мошенничество на $27 млрд

Короткая ссылка
Председателя правления компании Van Thinh Phat Чыонг Ми Лан приговорили к смертной казни за действия, которые нанесли ущерб в размере 677 трлн донгов (свыше $27 млрд) принадлежащему ей местному банку SCB.
Во Вьетнаме предпринимательницу приговорили к казни за мошенничество на $27 млрд
  • globallookpress.com

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Народный суд мегаполиса Вьетнама Хошимина.

В материале говорится, что Чыонг Ми Лан стала вдохновителем долгосрочной мошеннической схемы и, воспользовавшись согласованным с государством планом по реструктуризации банка SCB, совершила преступления, которые привели к «необратимым последствиям».

Так, предпринимательница присвоила порядка $12,5 млрд путём вывода капитала из SCB, в котором ей принадлежало более 90% акций. При этом общий ущерб, который был причинён организованной ей аферой, превысил $27 млрд, что эквивалентно 6% ВВП страны в прошлом году.

Перед судом также предстали ещё 85 человек, которым предъявили обвинения.

Чыонг Ми Лан приговорили к смертной казни.

В январе суд в Японии приговорил к казни мужчину, который в 2019 году устроил поджог анимационной студии Kyoto Animation Co., в результате чего погибли 36 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить