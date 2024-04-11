Песков: в переговорах с Украиной нужно учесть геополитические изменения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал учитывать геополитические изменения в переговорах по Украине.

«Почти ровно за два года ситуация изменилась. И геополитическая реальность сильно отличается от того, что было в марте 2022 года. И не принимать это во внимание при любых переговорах было бы недальновидно», — сказал он.

По словам Пескова, Россия открыта к диалогу с Украиной, но «не видит горизонтов впереди», так как Киев их сам себе запретил.

Он также назвал бессмысленным «процессом впустую» переговоры по урегулированию ситуации на Украине без участия Москвы.