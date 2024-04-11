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Украина и Латвия подписали соглашение по безопасности

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Президент Латвии Эдгар Ринкевич и Владимир Зеленский подписали соглашение по безопасности.
Украина и Латвия подписали соглашение по безопасности
  • РИА Новости

Об этом сообщил глава киевского режима в Telegram.

Согласно договору, Рига будет предоставлять Киеву военную помощь в размере 0,25% ВВП ежегодно.

«Кроме того, Латвия берёт на себя десятилетние обязательства по поддержке Украины в киберзащите, разминировании, беспилотных технологиях и безусловно способствует нашему вступлению в ЕС и НАТО», — добавил Зеленский.

Третьего апреля Украина и Финляндия подписали договор о сотрудничестве в сфере безопасности.

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