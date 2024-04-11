Депутат Чепа назвал провокацией призыв «преподать урок» России в контексте Крыма

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы России по международным делам Алексей Чепа назвал в беседе с RT провокационным призыв Пентагона «преподать урок» России в контексте Крыма.

Парламентарий назвал подобные заявления провокационными, отметив, что они не направлены на реальные действия.

«Тем более эти люди имеют какое-то отношение к Министерству обороны... Правда, очень сомневаюсь, что там есть хоть малейшее представление об обороне, безопасности... Поэтому какая есть Америка, такие есть у неё руководители, что делать. Кто-то больной, кто-то старый, кто-то безграмотный. К сожалению, это так. Мы, к сожалению, должны это констатировать как факт. И с этим нам приходится жить и бороться», — подчеркнул депутат.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий отметил, что всё, что сегодня происходит, «это сюрреализм, который не поддаётся никакому анализу, никакому сравнению».

«Просто больные люди. На территории Украины сегодня англосаксами создан полигон, на котором целенаправленно уничтожают украинский народ», — заключил собеседник RT.

Ранее помощник министра обороны США по международной безопасности Селеста Уолландер заявила, что руководству России следует «преподать урок» в контексте Крыма, предоставив ВСУ возможность попытаться захватить полуостров.

Российский лидер Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.