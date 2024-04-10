В Пентагоне призвали «преподать урок» России в контексте Крыма
Отвечая на вопрос конгрессмена Мэтта Гетца о полуострове, Уолландер заявила, что «это Украине решать, требуется ли для них достичь этого».
«Для меня исполнение международной нормы о том, что границы нельзя менять силой, абсолютно жизненно необходимо, чтобы преподать (Владимиру. — RT) Путину урок, так что, да», — приводит её слова РИА Новости.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вопрос принадлежности Крыма и Севастополя окончательно закрыт.