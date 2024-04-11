В МИД России объявили о высылке австрийского дипломата
- РИА Новости
«В МИД России был вызван посол Австрии в Москве Вернер Альмхофер, которому заявлен решительный протест», — говорится в сообщении ведомства.
В МИД России подчеркнули, что недружественный шаг в адрес российских дипломатов отягощает двусторонние отношения и наносит ущерб авторитету Австрии.
«Послу вручена нота с уведомлением о том, что в качестве ответной меры российская сторона объявляет persona non grata сотрудника посольства Австрийской Республики в Российской Федерации», — добавили в ведомстве.
Дипломат должен покинуть российскую территорию до 18 апреля.
Ранее МИД России объявил об ответной высылке четырёх сотрудников посольства Австрии.