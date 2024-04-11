В МИД России объявили о высылке австрийского дипломата

Посла Австрии Вернера Альмхофера вызвали в МИД России в связи с объявлением австрийской стороной персонами нон грата двух российских дипломатов.

«В МИД России был вызван посол Австрии в Москве Вернер Альмхофер, которому заявлен решительный протест», — говорится в сообщении ведомства.

В МИД России подчеркнули, что недружественный шаг в адрес российских дипломатов отягощает двусторонние отношения и наносит ущерб авторитету Австрии.

«Послу вручена нота с уведомлением о том, что в качестве ответной меры российская сторона объявляет persona non grata сотрудника посольства Австрийской Республики в Российской Федерации», — добавили в ведомстве.

Дипломат должен покинуть российскую территорию до 18 апреля.

Ранее МИД России объявил об ответной высылке четырёх сотрудников посольства Австрии.