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В МИД России призвали воздержаться от поездок на Ближний Восток

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что дипведомство рекомендует гражданам воздержаться от поездок на Ближний Восток, особенно в Израиль, Ливан и на палестинские территории.
В МИД России призвали воздержаться от поездок на Ближний Восток
  • РИА Новости

Она подчеркнула, что сохраняется напряжённая обстановка в регионе, передаёт РИА Новости.

«По-прежнему остаётся нестабильной ситуация в зоне палестино-израильского конфликта, а также в районе «голубой линии» между Ливаном и Израилем», — добавила дипломат.

По словам Захаровой, перенос боёв из сектора Газа на территорию Иордании представляется сейчас маловероятным.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

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