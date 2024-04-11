В МИД России призвали воздержаться от поездок на Ближний Восток

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что дипведомство рекомендует гражданам воздержаться от поездок на Ближний Восток, особенно в Израиль, Ливан и на палестинские территории.

Она подчеркнула, что сохраняется напряжённая обстановка в регионе, передаёт РИА Новости.

«По-прежнему остаётся нестабильной ситуация в зоне палестино-израильского конфликта, а также в районе «голубой линии» между Ливаном и Израилем», — добавила дипломат.

По словам Захаровой, перенос боёв из сектора Газа на территорию Иордании представляется сейчас маловероятным.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.